La gravidanza più chiacchierata e soggetta a gossip degli ultimi mesi non ha ancora finito di sorprendere. Nemmeno la nascita del piccolo Baby Sussex ha messo un freno alla diffusione di diverse teorie del complotto che ruotano intorno alla bella e invidiata Meghan Markle, al suo reale sposo e all’allegra famiglia di lui. I complottisti, questa volta, si sono messi a fare calcoli precisi e sono giunti a una conclusione: i conti non tornano, quindi Meghan non ha partorito e di conseguenza non è mai stata incinta. Quel bambino che hanno mostrato al mondo, insomma, non è suo. Ma andiamo con ordine.

Spulciando tra i commenti degli utenti sui social il tabloid Metro.co.uk ha trovato questo: «Luogo di nascita segretissimo, nessuna equipe medica impegnata, il travaglio annunciato otto ore dopo la nascita. Ci stanno prendendo in giro?». Il giornale spiega anche come con la nascita di Archie non si siano fermate le voci di una presunta maternità surrogata. Molti, infatti, hanno commentato con frasi del tipo: «Meghan, ora che il bambino è nato dal corpo (non il tuo, ovviamente, ma quello della madre surrogata), continuerai a usare le protesi allo stomaco per far sembrare di avere il pancione? E la madre surrogata come sta?».

E le teorie del complotto sono aumentate quando, fuori da Buckingham Palace, è stato esposto l’annuncio della nascita del bimbo di Harry e Meghan. Un particolare è balzato subito agli occhi di molti: non ci sono le firme dei medici della famiglia reale, a differenza di quanto avvenuto con le nascite della progenie di William e Kate. Inoltre, è risultato strano il linguaggio dell’annuncio ufficiale: «La famiglia reale dice di AVER APPRESO LA NOTIZIA, quindi nessuno ha assistito al parto».

A mettere il carico da undici su tutta questa faccenda è l’eccesso di segretezza e di privacy voluto da Meghan e Harry: era infatti trapelata la notizie che la Markle volesse partorire a Frogmore Cottage, una delle residenze dei duchi di Sussex, ma a ridosso del lieto evento avrebbe deciso di andare in un ospedale londinese, senza peraltro informare formalmente il resto della famiglia, tanto che ancora oggi non è chiaro dove sia nato il piccolo: forse al Portland Hospital, dove sono nate anche le principesse Beatrice e Eugenia di York, cugine di Harry.