Meningite: muore giovane a Pescara, al via profilassi

Un giovane originario di Città Sant’Angelo è morto nella notte all’ospedale di Pescara a causa di una sepsi meningococcica: è stata avviata la profilassi per una decina di persone entrate in contatto con il 21enne.

Il ragazzo è giunto in pronto soccorso con i sintomi tipici della meningite: è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto, nonostante i tentativi di intervento, anche con tecniche innovative. In seguito è scattato il protocollo previsto in questi casi, con i test di laboratorio e con l’indagine epidemiologica avviata dal Servizio igiene e sanità pubblica dell’Asl, che ha ricostruito gli ultimi giorni di vita del 21enne ed individuato le persone entrate in contatto col ragazzo.