Meteo, 8 Maggio con temperature minime invernali: gelate in Puglia e Sicilia, ma adesso torna il caldo con +30°C [DATI]

Meteo – Temperature minime tipicamente invernali stamattina al Centro e al Sud Italia, grazie all’inversione termica determinata dai cieli completamente sereni dopo l’irruzione artica dei giorni scorsi. Persino in Puglia e Sicilia, sui rilievi, abbiamo avuto gelate eccezionalmente tardive. Tra le principali località, spiccano gli appena +2°C a Gioia del Colle e Putignano, +3°C a Lecce, L’Aquila, Avezzano, Mazara del Vallo e Caltagirone, +4°C a Pescara, Frosinone, Arezzo, Taurisano e Lequile, +5°C a Perugia, Grosseto, Viterbo, Latina, Siracusa, Trapani, Noto, Rimini, Cosenza, Martina Franca e Rosarno, +6°C a Catania, Bari, Ancona, Guidonia, Fiumicino, Marina di Ginosa e Cervia, +7°C a Ferrara, Ciampino, Sciacca, Alghero e Pratica di Mare. Adesso, però, le temperature stanno aumentando rapidamente: siamo già adesso a ridosso dei +20°C un po’ ovunque, e nel primo pomeriggio tornerà un clima mite, tipico del mese di Maggio, con picchi di +26/+27°C in Sardegna. Domani, Giovedì 9, farà addirittura caldo con valori massimi a ridosso dei +30°C in Sicilia e +28°C in Puglia e Calabria. Attenzione, però: Domenica torneranno freddo e maltempo. Il Maggio pazzo con sbalzi termici estremi continua. Anzi, è soltanto appena iniziato. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

