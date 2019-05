Meteo, l’allerta della protezione civile per il weekend: MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio

Meteo – Anche la Protezione Civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei bollettini di criticità meteorologica nazionale e di vigilanza meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il quadro di forte maltempo che determinerà, per la giornata di sabato, l’attivazione della criticità “gialla” su molte Regioni (da Nord a Sud) e soprattutto focalizza per Domenica il ritorno del freddo con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Regioni del Nord.

Ecco la mappa del Bollettino di Criticità Idrogeologica per Sabato 4 Maggio:

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Sabato 4 Maggio 2019

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sul Friuli Venezia Giulia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Italia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Lazio centro-meridionale, su settori occidentali di Abruzzo e Molise, e sulle regioni meridionali.

Nevicate: da isolate a sparse sui settori alpini, tendenti a diffuse in serata sui rilievi di Nord-Est, a quote inizialmente superiori a 1400-1600 m, in abbassamento fino a 700-900 m in serata, con apporti al suolo deboli, moderati sui rilievi di Nord-Est.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sardegna.

Venti: inizialmente forti settentrionali sulla Sardegna e forti meridionali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con temporanee raffiche di burrasca su quest’ultima in serata.

Mari: molto mossi, tendenti ad agitati, il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno, lo ionio e l’Adriatico centro-meridionale.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Domenica 5 Maggio 2019

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto ed EmiliaRomagna, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte meridionale, Liguria, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulle zone appenniniche settentrionali.

Nevicate: da sparse a diffuse sui settori alpini, specie su quelli di Nord-Est, e sulle aree appenniniche settentrionali, a quote superiori a 500-700 m, con apporti al suolo moderati, abbondanti sui rilievi di Nord-Est e sull’Appennino settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al settentrione; massime in sensibile diminuzione su tutte le regioni centro-settentrionali, fino a marcata sull’Emilia-Romagna.

Venti: nord-occidentali di burrasca sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca forte; tendenti a forti occidentali sulle regioni centro-meridionali peninsulari, con raffiche di burrasca nella seconda parte del giorno; localmente forti settentrionali al Nord, con rinforzi di Favonio.

Mari: da agitato a molto agitato il Mare di Sardegna, localmente grosso al largo; da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno e, dalla serata lo Stretto di Sicilia; molto mossi tutti i restanti bacini.

