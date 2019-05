Meteo Alto Adige: passi bloccati da muri di neve di 12 metri

In Alto Adige le intense nevicate fuori stagione hanno costretto a posticipare le aperture dei principali passi: si sta lavorando sul passo Rombo, al confine con l’Austria, sul passo Stelvio, passo Stalle e passo Pennes.

La neve si è accumulata fino a creare muri di 10-12 metri.

La strada di Passo Rombo, che collega l’Alto Adige con il Tirolo, è chiusa da fine ottobre e i lavori di pulizia sono iniziati il 23 aprile: frese e pale meccaniche sono impegnate per consentire la riapertura prevista per fine maggio. Devono essere rimossi tra i 3 e 4 metri di neve, e, in alcuni punti, dove sono scese valanghe, addirittura 12 metri.