Meteo Alto Adige: la primavera tarda ad arrivare, piogge nel weekend

In Alto Adige la primavera fatica a decollare, anche se il servizio meteo provinciale prevede una breve tregua: “La perturbazione si sposterà verso est permettendo un progressivo miglioramento del tempo“.

Oggi, “da ovest le condizioni tenderanno a migliorare con schiarite. Nel pomeriggio il tempo sarà variabile con sole e nubi accompagnate da qualche rovescio. Temperature massime tra +13°C e +20°C.”

Venerdì, prosegue il servizio meteo, “il tempo sarà più soleggiato con temperature più miti, mentre sabato il cielo sarà variabilmente nuvoloso con dei rovesci già nel corso della giornata. In serata e nella notte successiva le precipitazioni assumeranno carattere diffuso per il passaggio di un fronte freddo. Limite della neve sui 1800 m. Domenica cielo molto nuvoloso. Il clima sarà ventoso e piuttosto freddo. Anche lunedì il cielo sarà variabilmente nuvoloso con vento nelle vallate.“