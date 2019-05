Meteo Alto Adige: nel weekend primo anticipo d’estate

Dopo settimane di temperature al di sotto della media, in Alto Adige inizia a vedersi il primo anticipo d’estate: durante il fine settimana è previsto tempo soleggiato con temperature fino a +30°C.

Lunedì si prevede sole con rialzo delle temperature.

In montagna invece resiste il clima invernale. I passi Stelvio e Rombo restano chiusi per pericolo valanghe.