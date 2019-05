Meteo Belluno: aprile 2019 estremamente piovoso e un po’ più caldo del normale

Questo mese è risultato estremamente piovoso ed un po’ più caldo del normale. Il mese più rappresentativo della primavera meteorologica – spiega Bruno Renon – quest’anno è stato avversato da frequenti condizioni di tempo instabile-perturbato, con un’unica fase di bel tempo fra il giorno 19 ed il giorno 22, ovvero a cavallo della Pasqua. Si segnalano tre episodi di marcato maltempo, uno fra il 3 ed il 4 e gli altri due nell’ultima decade del mese. Si sono avuti in tutto 6 giorni di tempo soleggiato (l’ultimo anno con sole così scarso in aprile fu il 2009), mentre sono state 8 le giornate con tempo brutto (andò peggio nel 1989).

Le temperature medie mensili sono risultate da 0.5°C a 1°C superiori alla norma. Nel corso del mese ci sono state numerose oscillazioni, generalmente non eclatanti, con la seconda metà un po’ più calda della prima. Da rimarcare solo il notevole calo termico del giorno 28 per l’arrivo da Nord-Ovest di una piccola e fredda depressione in quota, che ha riportato sulla provincia condizioni quasi invernali. Lo zero termico è variato fra un minimo di 1400 m del giorno 14 ed un massimo di 2580 m il 24.

Le precipitazioni totali mensili sono state molto abbondanti, con apporti da 2 a 4 volte superiori alle medie di questo mese. Le zone più piovose sono risultate il Feltrino, la sinistra Piave e l’Alpago, con totali mensili fra 400 e 600 mm. Altrove si sono avute precipitazioni totali fra 200 e 400 mm. Anche la frequenza delle precipitazioni è stata superiore alla norma, con 15-17 giorni piovosi/nevosi, contro i 10-12 normali. Gli unici paragoni possibili sono con il piovosissimo aprile 1989: in tre delle otto località campione considerate (vedi tabella in fondo), cioè a Col Indes di Tambre, a Sant’Antonio Tortal e a Domegge, le piogge di questo aprile sono state ancora più abbondanti di quel mese di 20 anni fa. Per Belluno, di cui si dispone una serie storica di 140 anni, emergono considerazioni ancora più significative: finora gli unici mesi di aprile con pioggia totale superiore a 300 mm sono stati quelli del citato 1989 (307 mm) e del lontanissimo 1876 (305 mm); ebbene, quest’anno la pioggia complessiva è ammontata a ben 323 mm, che fa dell’aprile 2019 il più piovoso in assoluto nel capoluogo. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra, con queste ultime copiose precipitazioni, esuberi significativi, compresi in media fra il 30 e l’80%, ma con punte superiori al 100% sulle Prealpi, come a Sant’Antonio Tortal e a Col Indes (caduti in questo primo quadrimestre 810-840 mm contro una media di circa 400 mm). La neve in quota è caduta frequentemente e talora anche abbondante, come ad inizio e fine mese, mentre a quote medio-basse si è fatta rivedere in alcune località in maniera sorprendente, per la sua copiosità, il giorno 28. A 1500-2000 m il cumulo di neve fresca caduta in questo mese è stato superiore a quello dei singoli mesi invernali.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: