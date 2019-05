Meteo, caldo record in Giappone: +39,5°C ad Hokkaido, temperatura più alta di sempre a Maggio. 2 morti

I record di temperatura più alta di tutti i tempi sono stati infranti in Giappone quando i valori hanno superato i +38°C. Temperature tipicamente estive sul Paese ieri, domenica 26 maggio, con +39,5°C registrati sull’isola di Hokkaido, secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese. È stata la prima volta che la temperatura ha superato i +38°C ad Hokkaido. Questa temperatura ha infranto anche il record per la temperatura più alta durante il mese di maggio in tutto il Giappone. Il precedente record di temperatura di Hokkaido era di +37,8°C, stabilito ad Otofuke il 3 giugno 2014.

Il caldo si è rivelato letale per due persone, morte ieri nel nord del Giappone. Una terza persona si trova in gravi condizioni dopo essere collassata durante una maratona, secondo The Strait Times. Un forte sistema di alta pressione sul Paese ha preparato il terreno per un weekend molto caldo. A Saroma, dove sono stati stabiliti nuovi record di temperatura, un vento discendente ha contribuito a riscaldare ulteriormente l’aria. The Strait Times riporta anche che almeno 40 servizi ferroviari nell’est di Hokkaido sono stati cancellati per timore che il caldo estremo potesse deformare i binari.

Oggi, lunedì 27 maggio, dovrebbe essere un’altra giornata calda in tutto il Paese con temperature simili a quelle di ieri, secondo i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Tuttavia, il vento ad Hokkaido potrebbe non essere favorevole per raggiungere temperature così estreme. Un fronte freddo sul Paese porterà un notevole raffreddamento e pioggia sulla maggior parte delle aree già domani.