Meteo Emilia-Romagna: allerta “rossa” per le piene dei fiumi

“Nella seconda parte della giornata di martedì 28 maggio 2019 si prevedono precipitazioni inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la sera-notte, andando ad interessare anche le zone di pianura centro-occidentali. Le precipitazioni continueranno anche nella mattina di mercoledì 29 maggio con intensità localmente elevate prevalentemente sul settore centro-occidentale della regione. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno a spostarsi progressivamente verso est attenuandosi a partire dalle pianure occidentali. Viste le condizioni di saturazione del suolo non sono da escludere riattivazioni di frane anche di medio-grande estensione sui settori maggiormente interessati dalle precipitazioni“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” valida “dalle 12:00 del 28 maggio 2019 fino alle 00:00 del 30 maggio 2019“.

“Allerta ROSSA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO; Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; Allerta GIALLA per criticità idraulica per le province di PC, PR, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO“.