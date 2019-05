Meteo Emilia-Romagna: oggi ancora allarme rosso, domani cala l’allerta per i fiumi

Oggi ancora giornata con criticità massima, codice rosso, mentre per domani l’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in Emilia-Romagna, sempre per le piene dei fiumi, per possibili frane e per le piene dei corsi minori.

Le zone interessate dall’avviso sono la Romagna, la costa ferrarese e la pianura emiliana orientale e centrale.

Domani non sono previsti fenomeni meteo ai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata alle situazioni critiche in atto nei tratti di valle dei corsi d’acqua e alla possibilità di frane in seguito alle precipitazioni delle scorse ore.