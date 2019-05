Meteo, FOCUS sul maltempo al Nord Italia: rischio di forti venti, piogge torrenziali, grandine e tornado

Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente.

In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la minaccia di forti tempeste, in grado di produrre venti di forte intensità, piogge torrenziali, tornado e grandine di grandi dimensioni. Un fronte freddo molto attivo si spingerà sulle Alpi e sul Mediterraneo settentrionale, accompagnato da un indice CAPE moderato e deep layer shear molto forti. I venti dei bassi livelli dovrebbero rafforzare l’elicità in Val Padana con venti superficiali da sud-est, divenendo favorevoli per supercelle con grandine di grandi dimensioni, forti venti e persino uno o due tornado. Con le celle più forti, sono previsti anche nubifragi.

L’area evidenziata nella mappa con il rischio SLGT circonda quella appena descritta e include il Nord Italia, la Svizzera, la Francia orientale, la Germania meridionale, l’Austria, la Slovenia settentrionale e nordorientale, l’Ungheria nordoccidentale, la Slovacchia e la Repubblica Ceca con la minaccia più isolata di forti tempeste lungo il fronte freddo in movimento da nord-ovest. Queste tempeste saranno in grado di produrre forti venti, piogge torrenziali e grandine.

Le aree evidenziate nella mappa per il rischio TSTM, invece, sono quelle in cui sono probabili tempeste convettive, che però non dovrebbero avere la stessa intensità delle aree descritte sopra.

Attenzione, quindi, al forte maltempo delle prossime ore al Nord Italia. Ecco le pagine per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play