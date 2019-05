Meteo, forte maltempo per il ciclone maghrebino: violento temporale a Perugia, disagi e incidenti [VIDEO]

Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata dalle grandi quantità di acqua che hanno allagato le strade e fatto saltare i tombini, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alle polizie locali.

Problemi anche lungo il raccordo Perugia-Bettolle e in E45, dove gli allagamenti hanno contribuito ad alcuni incidenti. Forti piogge hanno interessato l’intera provincia di Perugia, tra cui Assisi e Corciano. A Piegaro, dalle 16 sono caduti ben 60,8mm di pioggia con la temperatura che è passata dai +20°C delle ore 13 ai +14°C attuali. Segnaliamo anche i 33,2mm caduti a Sarteano e i 25,6mm di Montepulciano, entrambe in provincia di Siena. Notevoli anche 50,6mm caduti a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, e i 48,8mm di Arienzo, in provincia di Caserta.

Nelle prossime ore è atteso ancora maltempo sull’Italia prima di un altro peggioramento che colpirà il Nord a partire da mercoledì 29 maggio.

