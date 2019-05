Meteo Cina: previsioni accurate per i Giochi olimpici e paralitici invernali di Pechino 2022

Le autorità cinesi si stanno attivando per organizzare al meglio Giochi olimpici e paralimpici invernali di Pechino 2022, anche attraverso una ricerca meteorologica approfondita che permetterà di ottenere previsioni accurate e affidabili di temperatura, umidità visibilità e intensità del vento. Si tratta di fattori cruciali per assicurare lo svolgimento degli eventi e la migliore performance possibile per gli atleti.

Il monitoraggio, come anche l’eventuale preavviso riguardante eventi meteorologici inaspettati e le previsioni per i giorni a venire dovranno essere estremamente precisi. Per coadiuvare l’organizzazione dei Giochi, i dipartimenti meteorologici costruiranno sistemi 3D in scala ridotta per l’osservazione e l’analisi dei dati.

A partire da queste rilevazioni saranno costruiti accurati modelli di campo tridimensionali per gli sport di montagna. Il progetto per le previsioni meteo delle Olimpiadi di Pechino sara’ gestito dall’Istituto di meteorologia urbana di Pechino insieme all’ufficio competente della provincia di Hebei e al Centro meteorologico nazionale. Parteciperanno anche il Sevizio meteorologico di Pechino e il Centro di servizio pubblico dell’Amministrazione meteorologica.