Meteo Giro d’Italia: pioggia e freddo verso Fucecchio, attenzione al vento della 3ª tappa di Lunedì a Orbetello [FOTO]

E’ ripartito sotto la pioggia da Bologna il Giro d’Italia che ieri ha incoronato Primoz Roglic prima maglia rosa dell’edizione 2019 della corsa ciclistica italiana: come ampiamente previsto dalle previsioni meteo, il maltempo sta pesantemente condizionando questa prima parte del Giro e purtroppo durerà per tutta la settimana. Intanto adesso, durante la seconda tappa da Bologna a Fucecchio, sulla corsa ha smesso di piovere dopo che i corridori hanno scollinato l’Appennino tosco/emiliano sotto il diluvio e al freddo con una fitta nebbia, anche se c’è vento e fa freddo, e potrebbe piovere ancora nella parte finale della gara già di per sè difficile e complicata per un percorso altimetrico impegnativo.

Domani la 3ª tappa sarà molto lunga (220km), tutta in Toscana da Vinci (Firenze) a Orbetello. Non sarà una tappa difficile come quella di oggi sotto il profilo altimetrico, anche se non mancheranno numerosi sali-scendi, però ci sarà un altro fattore meteorologico a condizionare la gara: il forte vento di bora che soffierà da Nord/Est con raffiche superiori ai 70km/h, in modo particolare nella parte finale del tracciato, nella provincia di Grosseto. Attenzione, quindi

