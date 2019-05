Meteo Giugno, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: breve ritorno di anticiclone e caldo, poi ancora maltempo

L’arrivo dell’estate meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di anticiclone e caldo su quasi tutta Italia. Ma sarà solo l’illusione di una settimana, perché già dal 10 giugno è previsto il ritorno di condizioni di maltempo. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per il mese di giugno.

03 – 09 Giugno 2019

La prima settimana si apre all’insegna di regimi decisamente anticiclonici su quasi tutto il Paese, escluse al più le regioni meridionali adriatiche. Ne deriveranno dei valori di precipitazione decisamente al di sotto della media del periodo al Centro-Nord, mentre al Sud permarranno generalmente nella media del periodo, con punte anche al di sopra sulle regioni adriatiche. Per quanto invece attiene alle temperature si rileva che le stesse saranno in generale al di sopra della media del periodo al Nord, e generalmente in linea al Centro-Sud.

10 – 16 Giugno 2019

Nuova iniziale flessione ciclonica del geopotenziale attesa nella seconda settimana, con i regimi pluviometrici che si riporteranno all’interno della media del periodo su tutto il Paese, alle quali si affiancheranno temperature al di sopra della media al Centro-Nord ed ancora in linea al Sud.

17 – 23 Giugno 2019

Ulteriore moderata accentuazione dell’anomalia negativa del geopotenziale nella terza settimana, con i regimi pluviometrici che torneranno al di sopra della media del periodo al Sud, soprattutto versante tirrenico, mentre si manterranno ancora in linea sul resto del Paese. Per quanto invece attiene i regimi termici si ritiene che saranno al di sotto della media del periodo al Sud-tirrenico e generalmente in linea sul resto del Paese, con punte anche al di sopra su Alpi, Prealpi e Pianura Padana.

24 – 30 Giugno 2019

Permane anche nell’ultima settimana l’anomalia leggermente negativa del geopotenziale, con i regimi termici e precipitatici che ovunque saranno nella media del periodo.