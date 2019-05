Meteo incredibile in Arabia Saudita: devastanti tempeste di grandine e inondazioni in aree tipicamente desertiche [VIDEO]

Devastanti tempeste di grandine hanno colpito l’area intorno alla città di Al Shifa, pochi chilometri a sud di Riad, in Arabia Saudita. Le strade della città sono state paralizzate da grandissime quantità di grandine ed acqua, che hanno lasciato numerosi automobilisti bloccati, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Fortissimi i venti che hanno sferzato l’area mentre la grandine imbiancava non solo la città ma anche le aree desertiche, completamente ricoperte di bianco prima e poi attraversate da grandi inondazioni con fiumi di acqua e grandine che scorrevano sulla sabbia rossa.

Nell’area intorno alla città di Al Bahar Al Arabi, pochi chilometri a nord di Riad, le inondazioni sono state talmente forti da trascinare con loro anche gli animali. Enormi fiumi di acqua si sono formati dopo le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla città, rendendo impossibile la circolazione sulle strade. Nei video seguenti troverete tutte le immagini di questa incredibile ondata di maltempo in Arabia Saudita che ha completamente stravolto un paesaggio tipicamente desertico ma che negli ultimi anni è sempre più teatro di fenomeni meteo estremi come questi.