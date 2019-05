Meteo, incredibile in Colombia: esonda un torrente, veicolo trascinato dall’acqua e inghiottito da un’enorme voragine [VIDEO]

Spaventoso quanto successo in Colombia dopo un forte acquazzone durato diverse ore nella parte sudorientale di Barranquilla, nel quartiere San Roque, che ha causato l’esondazione del torrente Hospital. Le inondazioni che ne sono conseguite hanno trascinato via un veicolo di un’impresa di telecomunicazioni. Nelle scene del video che trovate in fondo all’articolo, diventate virali sul web, si vede il veicolo trascinato per diversi metri dalla forza dell’acqua che poi cade in un’enorme voragine apertasi nel terreno, sparendo alla vista tra le urla della gente in preda al panico. Secondo i vigili del fuoco di Barranquilla, le due persone che si occupavano del veicolo, fortunatamente non erano a bordo al momento dell’incidente.

José Tapias, residente nell’area e proprietario della casa più colpita da questo evento estremo, ha affermato che i due operai dell’impresa di telecomunicazioni stavano sistemando un cablaggio vicino alla sua abitazione e, venendo avvisati dell’”enorme torrente” d’acqua in arrivo, il loro primo pensiero è stato quello di vincolare il minivan alla recinzione della casa. “Poiché il torrente è grande e forte, ha spazzato via il veicolo e la mia recinzione, si è portato via tutto”, ha aggiunto Tapias. L’uomo non è rimasto solo senza recinzione, ma anche senza una colonna che sosteneva un tetto.

Tuttavia, l’emergenza non si è fermata qui nel quartiere San Roque. Le case in prossimità del torrente sono state allagate, mentre i residenti lamentano il fatto che la stessa situazione si ripresenta ogni volta che piove. Mentre le strade erano pieno di fango, i residenti cercavano di far uscire la maggior quantità di acqua possibile dalle abitazioni.

I media locali ricordano che il torrente Hospital, che esondando ha creato questo disastro nella città di Barranquilla, è lo stesso per il quale la Corte Costituzionale ha ordinato la ricollocazione di oltre 250 persone interessate dalle opere di canalizzazione del torrente stesso, poiché rappresenta già una “minaccia imminente”, secondo quanto affermato dalla Corte.