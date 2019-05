Meteo, inizia il weekend di maltempo: temporali e grandine a Milano [VIDEO]

Come anticipato nei giorni scorsi su MeteoWeb, sarà un ultimo weekend di maggio caratterizzato da violenti temporali da Nord a Sud in Italia. In questo momento, i temporali sono concentrati al Nord Italia, particolarmente ad ovest. La Brianza è stata colpita da pioggia intensa e grandine nel pomeriggio, come mostrano i video che trovate in basso. Dai quasi +25°C delle ore 15, Milano è passata ai +16°C attuali, nuvoloni grigi hanno ricoperto la città ed è arrivata la grandine. Temporali e grandine anche a Porto Mantovano in questo mese di maggio che conferma le sue anomalie di freddo e maltempo.

Domani, domenica 26 maggio, i temporali si estenderanno anche al Sud Italia, dove persisteranno fino a lunedì a causa di un ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. E le notizie non sono molto confortanti neanche per le settimane a seguire. Nonostante l’1 giugno inizi l’estate meteorologica, sono in arrivo ancora altre ondate di freddo e maltempo.