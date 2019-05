Meteo Liguria: breve tregua, poi un nuovo peggioramento

In Liguria, dopo giornate di pioggia e vento, stamattina il cielo è sereno: una breve tregua, secondo gli esperti del centro meteo di Arpal, perché è atteso l’ingresso di nuove correnti settentrionali, e nel pomeriggio tornerà ad aumentare la nuvolosità con piogge che potranno interessare soprattutto la zona del centro-Ponente.

I venti, in attenuazione in queste ore, torneranno a soffiare da questa sera.