Meteo, Maggio freddissimo sull’Italia: da Aosta a -1°C ai +3°C di Lecce, tutti i record battuti nelle ultime 48 ore

Il meteo di Maggio continua a riservare importanti sorprese per il freddo anomalo che sta condizionando l’evoluzione del tempo in Italia: tra ieri e oggi, varie località hanno battuto o eguagliato il precedente record storico di freddo mensile nel nostro Paese. Ieri, Martedì 7 Maggio, la temperatura minima ha raggiunto il valore più basso di sempre da quando esistono le rilevazioni ad Aosta Pollein con -0,7°C (il precedente record di freddo mensile era di -0,6°C e risaliva al 5 maggio 1991), ad Alghero Fertilia con +3,0°C (il precedente record era di +4,0°C e risaliva all’1 maggio 1960 e al 2 maggio 1962) e a Capri (Eliporto) con +8,6°C (il precedente record di freddo mensile era di +8,8°C e risaliva al 2 maggio 1989, al 7 maggio 1991 e all’8 maggio 1997).

Invece stamattina, all’alba di Mercoledì 8 Maggio, hanno battuto il record Lecce Galatina con +3,2°C (il precedente record di freddo mensile era di +3,4°C e risaliva al 13 maggio 1978 e al 26 maggio 2004), Trapani Birgi con +6,0°C (eguagliato il record di freddo mensile già misurato tre volte, il 3 maggio 1962, il 4 maggio 1970 e il 7 maggio 1981) e a Sciacca, sempre in Sicilia, con un clamoroso +6,5°C, di gran lunga inferiore rispetto al vecchissimo record del 6 maggio 1954 di ben +8,0°C.

Nei casi di Alghero e Sciacca, i record sono stati davvero molto significativi, mentre è curioso il caso della stazione meteorologica di Trapani dove sembra proprio una “maledizione” che a Maggio la temperatura non scenda neanche di un decimo di grado sotto i +6,0°C, fermandosi a questo identico dato per la quarta volta da quando esistono le rilevazioni.

Ma attenzione, non è finita qui: nei prossimi giorni (da Domenica 12 Maggio in poi) farà ancora decisamente freddo, e altri record rischiano di essere battuti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play