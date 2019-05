Meteo, maltempo nelle Marche: prorogata l’allerta arancione, frane e fiumi in piena

Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi.

Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche grazie all’attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio, ma nelle due province si sono registrate strade bloccate per frane. A Fano è stato chiuso, in via precauzionale, il ponte sul Metauro, mentre nei pressi della Gola del Furlo, è esondato in più punti il Candigliano, che ha allagato il piano terra di un albergo e invaso il parco della “Golena”. In poche ore, ad Urbino sono caduti 32 mm di pioggia.

Nella provincia di Ancona sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e rami divelti dalla forza del vento.