Meteo, il maltempo scivola verso il Centro/Sud: doppia tromba d’aria a Montalto di Castro [VIDEO]

Il vortice ciclonico arrivato dall’oceano atlantico settentrionale continua a provocare forte maltempo al Centro-Nord. In particolare, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, si sono verificate due trombe d’aria, molto vicine l’una all’altra e soprattutto intorno ad un gruppo di case, come potete vedere dal video in fondo all’articolo. Due vortici così vicini non sono di certo un fenomeno comune. Dalle immagini sembra che probabilmente uno dei due vortici abbia toccato terra nelle campagne di Montalto di Castro, diventando quindi un tornado.

A Roma attualmente ci sono +13,3°C e nelle ultime 3 ore sono caduti 21,6mm di pioggia. Segnaliamo anche: 61,8mm a Volpago di Montello, 61,2mm a Tribano, 50,2mm a Illasi, 53,2mm a Chies d’Alpago, 49,2mm a Fregona, 47,6mm a Gorgo al Monticano, 45,2mm a Santo Stefano di Magra, 43mm a Tarzo, 36,6mm a Montecatini-Terme, 34,4mm a Castiglione del Lago, 34,4mm a Roccasarda. Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto lo stato di crisi per i territori colpiti dai nubifragi delle ultime ore.