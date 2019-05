Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: alternanza di bel tempo e instabilità in settimana, maltempo al Sud nel weekend

Maggio continua all’insegna del maltempo anche nella terza settimana piena del mese sull’Italia. Dopo aver avuto condizioni insolite e tipicamente invernali in tutti i weekend del mese finora, il Sud sembra destinato a vivere un altro fine settimana di maltempo dopo diversi giorni caratterizzati da alternanza di bel tempo e instabilità su tutto il Paese. Maggio, insomma, conferma le sue anomalie anche nella seconda parte del mese. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, mercoledì 22 maggio, e per i quattro giorni successivi.

Mercoledì 22 maggio



Nord:

– parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni con maggiori schiarite sul settore centro-occidentale. Sviluppo cumuliforme durante le ore pomeridiane con possibili rovesci a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del Triveneto ed Appennino romagnolo.

Centro e Sardegna:

– iniziali condizioni di bel tempo su tutte le regioni saranno seguite da episodi di instabilità pomeridiana, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici tra Toscana ed Umbria.

Sud e Sicilia:

– bel tempo a parte qualche annuvolamento più consistente al mattino su Campania settentrionale ed in serata su Sicilia dove, in particolare, sono attese locali deboli piogge a partire dal settore più occidentale dell’isola.

Temperature:

– minime in aumento sulle due isole maggiori e senza particolari variazioni sul resto della penisola.

– massime in lieve calo sulla Pianura ed in generale lieve aumento altrove.

Venti:

– deboli variabili con locali rinforzi sulle aree appenniniche.

Mari:

– mossi Tirreno settentrionale, Ligure e localmente il Mar di Sardegna;

– poco mossi gli altri mari.

Giovedì 23 maggio

– mattinata all’insegna dell’instabilità su Sicilia e Calabria mentre il resto della penisola sarà interessato da prevalenti zone di sereno; tuttavia, è ancora attesa instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi con rovesci sparsi.

Venerdì 24 maggio

cielo molto nuvoloso al Nord con precipitazioni su gran parte delle regioni eccezion fatta per l’Emilia Romagna ed in graduale attenuazione dal pomeriggio. Poche nubi altrove ma con instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica.

Sabato 25 e domenica 26 maggio

nubi sparse con locali instabilità, maggiormente accentuate in prossimità dei rilievi. Peggioramento atteso al Meridione e su parte delle regioni centrali dal pomeriggio. Maltempo al Sud nella giornata di domenica e schiarite sul resto della penisola.