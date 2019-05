Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: instabilità su tutt’Italia nei prossimi giorni, maltempo al Centro-Sud nel weekend

Meteo – Ci attende una settimana caratterizzata dall’instabilità su tutta la penisola, in cui si alterneranno bel tempo e cielo sereno, e rovesci e temporali. In particolare, il Centro-Sud arriverà a vivere un altro weekend di maltempo, l’ennesimo in questo mese di maggio abbastanza irriconoscibile sul nostro Paese. Ecco allora le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare perl’Italia per dopodomani, giovedì 23 maggio, e per i quattro giorni successivi.

Giovedì 23 maggio



Nord:

– al mattino molte nubi compatte sulle aree pianeggianti centro-orientali e sull’Emilia-Romagna con rovesci e temporali sparsi, ma in successivo miglioramento con ampie aperture dal pomeriggio a partire dai relativi settori più occidentali.

– cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a parte un moderato sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore pomeridiane con possibili rovesci a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del Triveneto.

Centro e Sardegna:

– sulla Sardegna condizioni di bel tempo, a parte temporanei addensamenti compatti attesi tra mattinata e pomeriggio sul settore orientale dell’isola con qualche locale piovasco associato.

– iniziali condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, saranno seguite da episodi di instabilità pomeridiana, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici di Toscana, Marche ed Abruzzo; cielo pressoché stellato nella sera.

Sud e Sicilia:

– al mattino molte nubi consistenti sulle regioni ioniche con deboli piogge e rovesci sparsi; seguirà una decisa attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con spazi di cielo sereno sempre più estesi dapprima sulla Sicilia e poi sul settore salentino.

– poche nubi altrove, ma con i consueti annuvolamenti compatti ad evoluzione diurna che saranno in grado di produrre rovesci o temporali pomeridiani nelle zone interne e a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica.

Temperature:

– minime in flessione sulla Sicilia settentrionale; in lieve rialzo sulla Pianura padana centro-occidentale e sulle estreme aree ioniche; stazionarie altrove;

– massime in aumento sulla catena alpina, basso Piemonte, Liguria, gran parte del restante Triveneto, Toscana centromeridionale, Umbria, alto Lazio e Sicilia centromeridionale; in diminuzione su Abruzzo e sul rimanente meridione peninsulare; pressoché stazionarie sul resto del Paese.

Venti:

– deboli di Maestrale sulle due isole maggiori e variabili altrove con prevalenza del regime di brezza lungo le coste.

Mari:

– da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio;

– poco mossi o quasi calmi gli altri mari.

Venerdì 24 maggio

– cielo molto nuvoloso al Nord con precipitazioni su gran parte delle regioni in parziale attenuazione dalle ore serali sulle aree centro-orientali; poche nubi altrove, ma con instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica.

Sabato 25 maggio

– nubi sparse al Centro-Nord con locali instabilità, maggiormente accentuate in prossimità dei rilievi; dal pomeriggio peggioramento atteso sulle due isole maggiori e poi, dalla sera su nord Campania, seppur più marginalmente.

Domenica 26 e lunedì 27 maggio

– maltempo al Centro-Sud con fenomenologia più diffusa sulla Sardegna e cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto della penisola con instabilità maggiore a ridosso dei rilievi del Triveneto.