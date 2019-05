Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: nuvole e piogge al Nord in settimana, Domenica di maltempo in tutta Italia

Mentre ci godiamo una giornata finalmente libera dal maltempo in tutta Italia, già da domani, mercoledì 8 maggio, nuvole e piogge torneranno ad interessare il Nord e sarà così, in linea generale, anche per il resto della settimana, con la nuvolosità e qualche piovasco che si faranno occasionalmente strada verso sud. Per domenica 12 maggio, invece, ci attende un generale peggioramento delle condizioni meteo su tutto il Paese, con fenomeni un po’ ovunque. Quella del 5 maggio è appena stata una domenica travagliata al Centro-Nord con fenomeni di forte intensità come forti venti, pioggia, grandine e neve a bassa quota e ora anche la seconda domenica del mese sembra essere segnata dal maltempo diffuso sulla Penisola italiana. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, giovedì 9 maggio, e per i quattro giorni successivi.

Giovedì 9 maggio



Nord:

inizio giornata ancora all’insegna della nuvolosità estesa associata a precipitazioni sparse ma con tendenza a rapido miglioramento già in tarda mattinata con ampi rasserenamenti.

Centro e Sardegna:

– bel tempo con nubi innocue e poco significative sulla Sardegna;

– addensamenti nuvolosi compatti sul settore peninsulare, eccezion fatta per il settore costiero abruzzese, con rovesci sparsi, in particolare sulle aree appenniniche ed in attenuazione serale.

Sud e Sicilia:

– nubi in transito, localmente più compatte su Campania, con qualche debole pioggia attesa sulle aree appenniniche.

Temperature:

– minime stazionarie al Nord ed in generale aumento sulle restanti regioni.

– massime in marcato aumento sulle regioni settentrionali, Sardegna orientale e Sicilia; in lieve aumento su Puglia e Calabria, ed in lieve calo altrove.

Venti:

– deboli variabili al Nord;

– deboli localmente moderati di Maestrale su Sardegna;

– in prevalenza deboli dai quadranti occidentali altrove con rinforzi sulla dorsale appenninica, specie meridionale.

Mari:

– in prevalenza mossi, localmente molto mossi Canale di Sardegna, Tirreno meridionale, Ionio ed Adriatico centro meridionali.

Venerdì 10 maggio

nubi sparse al Centro-Sud con qualche piovasco lungo il settore tirrenico peninsulare, più soleggiato sulle regioni settentrionali nella prima parte della giornata. Nel corso del pomeriggio, nubi in aumento al Nord con precipitazioni attese su Liguria ed aree confinali nordoccidentali.

Sabato 11 maggio

molte nubi al Centro-Nord con precipitazioni limitate al primo mattino alle regioni centrali e poi a quelle settentrionali. Più stabile al Sud ma con nubi in arrivo a fine giornata.

Domenica 12 e lunedì 13 maggio

tempo stabile al Nord-Ovest, mentre il resto della penisola sarà interessato da un generale peggioramento con fenomeni un po’ ovunque. Tra pomeriggio e sera migliora sulle regioni centrali tirreniche. Lunedì ancora all’insegna della nuvolosità e fenomeni al Sud e regioni centrali adriatiche. Più stabile altrove.