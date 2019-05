Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: nuvole e piogge sparse al Centro-Nord, bel tempo al Sud, temperature in aumento in tutt’Italia

Meteo – All’inizio della terza settimana piena del mese di maggio, il Centro-Nord sarà coperto da nuvole e riceverà piogge sparse, mentre al Sud si avranno in prevalenza condizioni di bel tempo, fatta eccezione per la Sicilia dove domani, mercoledì 22 maggio, potrebbe esserci qualche rovescio. Ecco allora le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, martedì 21 maggio.

Nord:

-addensamenti compatti su Triveneto e Liguria e rilievi emiliani con piogge sparse in particolare su Friuli Venezia Giulia e Levante Ligure al mattino e nel corso del pomeriggio anche su gran parte delle aree prealpine. Generalmente velato sulle altre aree.

Centro e Sardegna:

-addensamenti compatti con piogge sparse su regioni tirreniche peninsulari ed Umbria; cielo poco nuvoloso sul resto del Centro. Nel pomeriggio diradamento della nuvolosità sulle aree costiere tirreniche peninsulari e persistenza di qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi.

Sud e Sicilia:

-nubi localmente consistenti su Campania e settore tirrenici di Basilicata e Calabria con associati locali piovaschi. Prevalenza di bel tempo sul resto del Meridione. Nel tardo pomeriggio attenuazione di nuvolosità e fenomeni.

Temperature:

-minime in aumento sulle regioni centrali, Campania e Molise; in lieve calo sulla Sicilia e generalmente stazionarie altrove;

-massime in rialzo su tutto il Paese, ed in modo più sensibile sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna.

Venti:

-deboli settentrionali al Nord tendenti a disporsi dai quadranti occidentali sulla Pianura;

-da deboli a moderati occidentali sul resto del Paese con rinforzi su Sardegna e dorsale appenninica.

Mari:

-generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione su Adriatico e Ionio.

Tempo previsto sull’Italia per domani mercoledì 22 maggio



Nord:

– cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni con maggiori schiarite sul settore centro-occidentale. Sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore pomeridiane con possibili rovesci a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del Triveneto ed Appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna:

– iniziali condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso su tutte le regioni, saranno seguite da episodi di instabilità pomeridiana, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici tra Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

– bel tempo a parte qualche annuvolamento più consistente al mattino su Campania settentrionale e dal pomeriggio sulla Sicilia dove, in particolare, sono attese locali deboli piogge e qualche locale rovescio a partire dal settore più occidentale dell’isola.

Temperature:

– minime in aumento su rilievi alpini centro-occidentali, Sardegna orientale, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia; senza particolari variazioni sul resto della penisola.

– massime in lieve flessione sulla Sicilia occidentale; stazionarie su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto meridionale, Emilia-Romagna, bassa Toscana e nord Lazio; in aumento sul resto del Paese, più deciso sul settore friulano.

Venti:

– deboli dai quadranti occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche e variabili altrove con locali rinforzi sulle aree appenniniche.

Mari:

– mossi il Mar Ligure, Tirreno settentrionale ed il Mar di Sardegna;

– poco mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale;

– da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.