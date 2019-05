Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: settimana di nuvole e piogge al Centro-Nord con brevi tregue di bel tempo

Dopo un weekend di forte maltempo al Nord, che oggi si sposta al Centro-Sud, domani, martedì 7 maggio, avremo una tregua, con bel tempo in tutt’Italia. Ma sarà una tregua brevissima perché già da mercoledì 8, torneranno piogge diffuse al Centro-Nord. Ecco le previsioni dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, mercoledì 8 maggio, e per i quattro giorni successivi.

Mercoledì 8 maggio



Nord:

– al mattino addensamenti compatti sulle regioni alpine e sulla Liguria, con piogge diffuse su Nord-Ovest e sulla Lombardia, e sparse sulle restanti aree prealpine; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Settentrione. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta e dei fenomeni al resto del Settentrione.

Centro e Sardegna:

– al mattino addensamenti compatti sulla Toscana settentrionale, con piogge o rovesci sparsi; estese velature sul resto del Centro, spesse sul resto della Toscana e sulla Sardegna settentrionale. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità medio-alta sul resto del Centro, con le piogge diffuse che interesseranno l’intera Toscana e si estenderanno in serata anche ad Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

– estese velature su tutto il Meridione, spesse dal pomeriggio.

Temperature:

– minime in generale stazionarie sulla Sicilia, in aumento sul resto del Paese, più sensibile al Nord;

– massime in diminuzione al Nord, stazionarie sulle regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento anche sensibile altrove.

Venti:

– ovunque dai quadranti meridionali, moderati su Liguria, basso Piemonte e regioni centrali tirreniche, deboli altrove.

mari:

– da mosso a molto mosso lo Ionio a largo;

– mossi Mare e Canale di Sardegna, Tirreno occidentale e Mar Ligure;

– da poco mosso a mosso il resto della Ionio;

– poco mossi i restanti mari.

Giovedì 9 maggio

– al mattino ancora molte nubi al Nord e regioni centrali tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, ed estese velature sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità a Nord-Ovest e sua contestuale estensione alle restanti regioni centrali e sulla Campania. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità anche sulle regioni centrali del Nord e sulla Toscana. In serata ancora residui addensamenti compatti a ridosso dei rilievi a cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Venerdì 10 maggio

– bel tempo salvo addensamenti cumuliformi nelle ore centrali su regioni centro-orientali del Nord e su quelle tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi.

Sabato 11 domenica 12 maggio

al mattino cielo molto nuvoloso sulle regioni centro-orientali del Nord e lungo le aree appenniniche, con piogge o rovesci sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle regioni centro-orientali del Nord, in iniziale spostamento serale verso le regioni centrali adriatiche. Al primo mattino di domenica molte nubi sulle regioni centrali adriatiche, con piogge o rovesci sparsi, in spostamento dalla seconda parte della mattinata verso le regioni meridionali peninsulari; bel tempo sul resto del Paese.