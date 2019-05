Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: primo weekend di Maggio di maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve

Si prospetta un primo weekend di maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle temperature, fino a 15°C al di sotto delle medie del periodo.

Il maltempo con piogge e rovesci continuerà anche ad inizio settimana, fino a mercoledì 8 aprile. Ecco le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per dopodomani, sabato 4 maggio, e per i quattro giorni successivi.

Sabato 4 maggio



Nord:



– cielo in generale molto nuvoloso, con piogge o rovesci sparsi, in intensificazione dalla serata, in special modo sul Triveneto.

Centro e Sardegna:

– cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, specie sul settore peninsulare, in attenuazione dalla serata.

Sud e Sicilia:



– cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi, in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio.

Temperature:

– minime in lieve aumento al Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia, in lieve diminuzione sulla Sardegna centrosettentrionale, generalmente stazionarie altrove;

– massime in diminuzione anche sensibile al Centro-Sud peninsulare e sulla Sardegna, in aumento sensibile sulla Sicilia, in aumento lieve al Nord-Ovest, generalmente stazionarie altrove.

Venti:

– da moderati a forti di Maestrale sulla Sardegna e dai quadranti meridionali sulle aree costiere ioniche;

– deboli occidentali sul resto del Centro-Sud;

– deboli variabili al Nord.

Mari:

– da poco mossi a mossi il Canale di Sardegna ed il basso Ionio;

– da mossi a molto mossi i restanti mari.

Domenica 5 maggio:

– al mattino molte nubi sulle regioni centro-orientali del Nord, Marche e regioni tirreniche peninsulari, con piogge diffuse, localmente anche intense su Romagna e Marche settentrionali, e nevicate su Alpi e Prealpi centro-orientali e sui rilievi emiliani ed aree interne delle Marche; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Lunedì 6 maggio:

– al mattino ancora molte nubi sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, specie settore peninsulare, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sulle regioni centrali ed in serata anche su quelle meridionali.

Martedì 7 e mercoledì 8 maggio:

– al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese. Dal pomeriggio aumento delle velature al Nord e della nuvolosità compatta su Liguria e alta Toscana, dove avremo piogge o rovesci sparsi, in intensificazione serale sul settore orientale ligure. Nella mattinata di mercoledì estensione della nuvolosità compatta al resto del Nord e Toscana, con piogge o rovesci diffusi sulle regioni centro-occidentali del Nord; estese velature sul resto del Paese.