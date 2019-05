Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: ancora freddo e maltempo nelle prossime settimane, illusione d’Estate a inizio Giugno

Stiamo ormai per entrare nell’ultima settimana di un maggio che si è rivelato anomalo dal punto di vista meteorologico sull’Italia. Diverse irruzioni artiche hanno, infatti, prodotto forte maltempo in diverse occasioni e temperature più fredde della media del periodo. Ieri, giovedì 23 maggio, Campobasso è stata imbiancata da una violenta grandinata e condizioni simili si sono verificate anche in Basilicata, Campania e Umbria. Nell’ultima settima di maggio, la situazione non cambierà e il mese si chiuderà con maltempo e temperature al di sotto della media sulla penisola. Poi giugno ci illuderà con 10 giorni in cui le temperature torneranno ai valori tipici del periodo, ma sarà appunto solo un’illusione. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 27 maggio al 2 giugno.

27 Maggio – 02 Giugno 2019

Permane in questa prima settimana la curvatura ciclonica del geopotenziale, con regimi precipitativi ancora al di sopra della media del periodo su tutto il Paese, ed associate temperature che ancora restano ovunque più fredde rispetto ai valori attesi.

03 – 09 Giugno 2019

La seconda settimana invece si apre all’insegna di una decisa inversione dei regimi, che diverranno decisamente anticiclonici. Ne deriveranno dei valori di precipitazione decisamente al di sotto della media del periodo su tutto il Paese, mentre i regimi termici torneranno quelli tipici della media del periodo al Centro-Nord e permarranno al di sotto al Sud.

10 – 16 Giugno 2019

Nuova iniziale flessione ciclonica del geopotenziale atteso per la terza settimana, con i regimi pluviometrici che si riporteranno all’interno della media del periodo, ed associate temperature che torneranno a scendere al Centro-Sud.

17 – 23 Giugno 2019

Ulteriore accentuazione dell’anomalia negativa del geopotenziale nell’ultima settimana, con i regimi pluviometrici che ovunque torneranno al di sopra della media del periodo, ed associati valori di temperatura che ovunque saranno al di sotto.