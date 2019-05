Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: freddo e maltempo almeno fino alla fine del mese di Maggio [DETTAGLI]

L’Italia si prepara a vivere l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di maggio irriconoscibile. Sabato 18 e domenica 19 maggio avremo ancora piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Maggio è stato già caratterizzato da due irruzioni d’aria artica nel Mediterraneo, l’ultima delle quali ha fatto ripiombare anche il Sud Italia in pieno inverno, con l’Etna completamente ricoperto di bianco come fossimo nella stagione fredda. La neve ha ricoperto di bianco anche la vicina Corsica.

E alla luce delle previsioni mensili del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare sembra che nelle prossime due settimane, maggio non si discosterà dall’andamento della prima metà del mese, chiudendosi con freddo e maltempo, mentre un certo miglioramento potrebbe arrivare ad inizio giugno.

20 – 26 Maggio 2019

La settimana si apre all’insegna di un regime ciclonico su tutto il Paese, con precipitazioni che con buona probabilità saranno in linea con quanto atteso nel periodo al Nord ed al di sopra delle medie al Centro-Sud; persistono ancora un po’ ovunque valori termici al di sotto della media climatologica.

27 Maggio – 02 Giugno 2019

Permane la curvatura ciclonica con regimi precipitativi ancora nella media al Nord ed al di sopra di essa sulle regioni centromeridionali; temperature quindi che ancora restano più fredde rispetto ai valori attesi su gran parte del Paese.

03 – 09 Giugno 2019

Nella terza settimana si attenua gradualmente il regime ciclonico; con la sola eccezione dei valori termici al Meridione che sono attesi ancora al di sotto del range tipico, precipitazioni e temperature saranno ovunque in linea con la media climatologica del periodo.

10 – 16 Giugno 2019

Torna una circolazione mediamente occidentale con assenza di segnali significativi di anomalie sia pluviometriche che termiche; conseguentemente sia i regimi precipitativi che quelli delle temperature saranno in linea con le medie tipiche su tutto il Paese.