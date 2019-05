Meteo, le previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: la prossima settimana si apre con freddo e maltempo, miglioramento dal 20 Maggio in poi

Dopo il 2° aprile più caldo di sempre nel mondo, il mese di maggio ha portato condizioni tipicamente invernali su un’ampia fascia dell’Europa a causa di una potente irruzione artica nel weekend del 4-5 maggio. Ma anche il secondo fine settimana del mese, quello dell’11-12 maggio, ha in serbo qualcosa di simile, con un’altra irruzione artica che raggiungerà anche l’Italia e i Balcani e continuerà anche all’inizio della prossima settimana, portando temperature fino a 15°C sotto la media, neve a bassa quota per questo periodo dell’anno e soprattutto il rischio di gelate che potrebbero mettere in ginocchio le coltivazioni e le piante.

Il mese di maggio è iniziato dunque all’insegna del freddo anomalo in alcune zone dell’Europa. Vediamo cosa ci attende in Italia nelle prossime settimane fino al 9 giugno con le previsioni mensili del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

13 – 19 Maggio 2019

La settimana si apre all’insegna di una tendenza verso un regime ciclonico su tutto il Paese, cui però si affianca un flusso di correnti in quota decisamente più fredde rispetto alla media del periodo. In tale quadro di situazione avremo dei regimi sia termici che pluviometrici al di sopra della media climatologica.

20 – 26 Maggio 2019

Scompare nella seconda settimana l’anomalia ciclonica con il conseguente rientro dei regimi sia termici che pluviometrici entro il range della media climatologica anche se, limitatamente alle regioni meridionali, ci si attende una settimana con valori pluviometrici al di sotto di quelli di riferimento.

27 Maggio – 02 Giugno 2019

Non si ravvedono particolari variazioni significative in termine di configurazione barica con conseguente permanenza su tutto il Paese dei regimi sia termico che pluviometrico all’interno della media del periodo.

03 Giugno – 09 Giugno 2019

Anche nella quarta settimana si conferma la tendenza della settimana precedente con alcuno scostamento dalla media statistica dei valori meteorologici che persisteranno a rimanere in linea con quelli del periodo sia per quanto riguarda le precipitazioni che per le temperature.