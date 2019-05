Meteo, raro temporale in Alaska: ad Anchorage un fulmine colpisce un aereo in volo, blackout in città [VIDEO]

Un raro temporale su Anchorage ha lasciato migliaia di persone senza elettricità per la prima volta in diversi anni. Circa 2.800 persone sono rimaste senza corrente per un’ora a Mountain View e Muldoon, quartieri sul lato est di Anchorage, dopo che un fulmine aveva colpito una linea elettrica nell’area, creando il primo blackout per la compagnia Municipal Light & Power in 15 anni. Un altro fulmine ha causato un piccolo blackout anche nel sud di Anchorage. E un fulmine sembra aver colpito in pieno anche un jet in volo.

Corey Crow, residente di Anchorage, era al volante quando la dashcam posta sul cruscotto della sua auto ha catturato le incredibili immagini del fulmine che sembra colpire il velivolo, come potete vedere nel video in fondo all’articolo. Crow ha dichiarato di non essersi reso conto che l’aereo, che sembrava essere in partenza dal Ted Stevens Anchorage International Airport, fosse stato vicino al fulmine fin quando non ha rivisto il video dopo l’accaduto.

I fulmini sono insoliti in una città che, secondo il meteorologo Michael Kutz del Servizio Meteorologico Nazionale, vede meno di due temporali all’anno. È più probabile che si verifichino a giugno o luglio e il temporale del 17 maggio è stato il primo da quello del 24 settembre 2018, ha spiegato Kutz. Questo perché servono condizioni molto specifiche per creare un temporale: una corrente ascensionale di aria umida, un’atmosfera sufficientemente calda e una rotazione nell’atmosfera per creare energia, tra le altre cose. La geografia di Anchorage rende difficile la creazione di queste condizioni.

La città più grande dell’Alaska ha due elementi principali che contrastano la formazione dei temporali: la temperatura e le montagne. L’Alaska costiera, che è più fredda dell’interno durante i mesi estivi grazie all’oceano, tende ad avere meno correnti ascensionali, un ingrediente necessario per i temporali, spiega Kutz. I Monti Chugach creano anche ciò che Kutz definisce uno “scudo di pioggia” che blocca l’ingresso di aria umida da sud-est. Il sistema dei giorni scorsi, tuttavia, è riuscito a trovare il modo per aggirare questo scudo. La breve tempesta ha anche creato una altrettanto insolita grandinata in alcune località, come Eagle River, ha aggiunto Kutz.

Tuttavia, le stesse condizioni che rendono difficile la formazione di un temporale, rendono difficile anche sostenerli. Quel poco di tuoni e fulmini che Anchorage riesce ad avere tende a dissiparsi rapidamente. “Fondamentalmente, è come un grande spettacolo di giocoleria dove devi avere tutte le sfere in aria per avere un temporale e se ne cade una, non ci sono temporali”, ha concluso Kutz.