Meteo Roma, nel weekend torna l’inverno: sabato forti temporali, domenica temperature in picchiata

Meteo Roma – Dopo i temporali pomeridiani che hanno compromesso la Festa del Lavoro, oggi su Roma splende un tiepido sole e il clima è tornato a tutti gli effetti primaverile ma la situazione cambierà nuovamente nel weekend. Già domani, Venerdì 3 Maggio, il cielo della Capitale si oscurerà per la presenza di nubi da cui potrà scaturire anche qualche debole pioggia. Le correnti diventeranno meridionali, con uno scirocco che si rinforzerà in serata. Sabato 4 Maggio avremo forte maltempo sulla Capitale, con violenti temporali per tutta la mattinata. La temperatura massima non supererà i +16°C. Domenica arriverà il freddo, con forti venti occidentali che da ponente ruoteranno a maestrale in serata. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperatura massima di appena +15°C. Dopo il tramonto la colonnina di mercurio crollerà fino a +8°C. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play