Meteo, tsunami di ghiaccio in Siberia: “pulizie di Primavera” nel fiume Lena [VIDEO]

Il ghiaccio spesso e le forti alluvioni di primavera hanno fornito la giusta combinazione per gravi inondazioni in Jacuzia, nella Siberia orientale, durante la scorsa settimana. L’uso di 17 tonnellate di esplosivo non era riuscito a rimuovere il ghiaccio spesso che bloccava il corso del fiume Lena, proprio come una diga. In Jacuzia era stato dichiarato lo stato di emergenza con almeno 11 municipalità inondate dalle esondazioni del fiume che superava i suoi argini e altre minacciate dallo stesso pericolo. Ora fortunatamente il più orientale dei 3 grandi fiumi siberiani si sta lentamente liberando dal ghiaccio, come mostrano le eccezionali immagini del video che trovate in fondo all’articolo.

Il ghiaccio del fiume Lena, intorno alla città di Pokrovsk, in Jacuzia, sembra “camminare”, avanzare lentamente in una scena che ha dell’inquietante. I pezzi di ghiaccio in movimento, infatti, a tratti somigliano alle zampe di milioni di ragni che avanzano in gruppo, producendo un forte rumore di sottofondo. Secondo quanto riportato da The Siberian Times qualche giorno fa, ancora una settimana e il fiume Lena, che fluisce nell’Oceano Artico, sarà libero dal ghiaccio. Intanto ecco la spettacolare scena di queste particolari “pulizie di fine Primavera” della Natura.

Tsunami di ghiaccio in Siberia: “pulizie di Primavera” per il fiume Lena [VIDEO]