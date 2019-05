Meteo Umbria: temperature sotto la media, neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri

Cielo molto nuvoloso oggi in Umbria con locali precipitazioni sparse, nevose in Appennino oltre i 1000-1200 metri. Le temperature sono in calo ulteriore con valori decisamente inferiori alle medie.

In alcune località la colonnina di mercurio è scesa sotto allo zero la scorsa notte, come a Forca Canapine e Castelluccio di Norcia dove la minima registrata è stata di -3,8°C. Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno rilevato -0,2°C a Monteleone di Spoleto, e -0,1°C a Ponte Buggianino e sul Monte Cucco.