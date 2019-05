Meteo Veneto: ancora molto freddo, -11 a Passo Cimabanche

Temperature minime da pieno inverno la notte scorsa in Veneto, dove l’ondata fredda portata dall’ultima perturbazione mantiene i valori nettamente al di sotto della media stagionale. Il termometro ha segnato -11 a Passo Cimabanche, a pochi chilometri da Cortina, -9 a Passo Pordoi, -10 sulla Piana di Marcesina, nell’altopiano di Asiago, -6 in Val Visdende, -3 sulla Piana del Cansiglio, a soli 1000 metri di quota.

Nessun record assoluto, che in queste stazioni negli ultimi 35 anni – ricorda l’Arpav – è stato anche inferiore ai -30. C’e’ poi la curiosita’ della Dolina Campoluzzo, a 1768 metri, in provincia di Vicenza, uno dei luoghi in cui il freddo si ‘concentra’, dove la scorsa notte la minima e’ stata di -20.