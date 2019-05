Milano, il Duomo, il verde: la seconda città più grande d’Italia vista dallo Spazio [FOTO]

Il Living Planet Symposium dell’ESA – la più grande conferenza al mondo dedicata ai temi dell’Osservazione della Terra – è in corso dal 13 al 17 maggio a Milano, in Italia. Organizzato ogni tre anni, questo simposio richiama migliaia di scienziati ed utenti dati provenienti da tutto il mondo, per parlare delle loro ultime scoperte sul come i satelliti stanno ‘prendendo il polso’ del nostro pianeta.

Oltre 4.000 partecipanti convergeranno nel più grande centro congressi d’Europa: il MiCo Convention Centre. Con la sua iconica architettura, questa moderna costruzione è divenuta un punto di riferimento nel paesaggio. L’evento non vedrà soltanto gli scienziati presentare le loro ultime scoperte sull’ambiente e sul clima della Terra, derivate dai dati satellitari, ma si concentrerà inoltre sul ruolo dell’Osservazione della Terra nella costruzione di un futuro sostenibile e di una società resiliente.

In questa immagine ad alta risoluzione, acquisita dal satellite Copernicus Sentinel-2 che orbita a circa 800 km di altezza, il centro di Milano è chiaramente visibile. Il famoso Duomo di Milano, con la piazza che lo circonda, è visibile al centro dell’immagine. Una delle più grandi cattedrali gotiche al mondo, il suo completamento ha richiesto sei secoli.

Milano è la seconda città più grande d’Italia e, come la maggior parte dei grandi centri urbani, risente dei problemi legati all’inquinamento dell’aria. Mentre si fanno sforzi per ridurre le emissioni inquinanti, la città sta anche incorporando sempre più spazi verdi nei suoi piani di sviluppo. Ciò non solo rende l’ambiente più gradevole, ma le piante aiutano anche ad assorbire gas serra come l’anidride carbonica.

Il Bosco Verticale, o Foresta Verticale, ad esempio, mira ad incoraggiare la necessità di biodiversità urbana. I due alti palazzi hanno piante ed alberi piantati sulle loro facciate, e si trovano appena a nord del centro storico. La vegetazione che ricopre le due torri è equivalente a 20.000 mq di foresta, ed ospita una varietà di uccelli e di farfalle. Questa vegetazione assorbe approssimativamente 30 tonnellate di anidride carbonica l’anno.

Un altro esempio degli sforzi della città per ‘diventare verde’ è la Biblioteca degli Alberi, visibile accanto al Bosco Verticale. Con il loro disegno geometrico e le chiazze irregolari di terreno, i giardini ospitano oltre 100.000 piante ed alberi, attraversati da percorsi pedonali e piste ciclabili.

E non è tutto, il governo locale mira infatti a piantare altri tre milioni di alberi entro il 2030.

Questa immagine, che fa parte del programma video Earth from Space, è stata acquisita il 24 settembre 2018 dalla missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus. Con la sua telecamera ottica ad alta risoluzione, può effettuare riprese al suolo con una risoluzione fino a 10 metri.