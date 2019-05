Milano: salgono a cinque i casi di Epatite A in una materna

Salgono a quattro i bambini ricoverati in ospedale della scuola materna di Milano in zona Navigli, alle prese da alcune settimane con casi di Epatite A, cinque considerando il primo, diagnosticato a fine aprile a un’educatrice.

Gli ultimi due bimbi si sono infettati dopo il vaccino, consigliato una settimana fa ad alunni e personale della scuola, che protegge in genere dopo circa venti giorni. In un incontro con i genitori della scuola, i rappresentanti dell’Agenzia di tutela della salute hanno rassicurato sulla correttezza dei tempi della vaccinazione e sulle condizioni igieniche della struttura, ricordando che la misura principale per arginare la malattia e’ il lavaggio delle mani.

Alla luce anche delle osservazioni dell’Ats, la responsabile della scuola e i rappresentanti dei genitori hanno deciso di confermare la festa di fine anno in programma domani, con la precauzione di far partecipare solo i genitori (niente fratelli, nonni e altri) ed evitando il consumo di cibi e bevande.