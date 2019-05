Minatori intrappolati in Sudafrica: salvati tutti i 1.800 lavoratori

“Ultimo aggiornamento: tutti i 1.800 lavoratori che erano sottoterra sono stati riportati in superficie“: lo ha scritto in un post su Twitter il Dipartimento per le Risorse minerarie del Sudafrica, confermando la conclusione dell’incidente che aveva intrappolato i minatori della Sibanye Stillwater. “Alcuni binari trasportati sottoterra presso il pozzo Thembelani, Rustenburg, mentre venivano trasportati sotto il convogliamento, si sono staccati e sono caduti lungo il pozzo“, ha spiegato il portavoce James Wellsted. Non sono stati segnalati feriti o decessi gravi, “tutti i dipendenti sono al sicuro“.

I minatori hanno atteso l’evacuazione in aree ventilate e protette, dopo essere stati riforniti di acqua e viveri.