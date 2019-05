Il ministro dell’Ambiente Costa: “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica”

“Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“.

Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione del suo intervento alla fiera della cooperazione internazionale EXCO 2019 a Roma.

L’Accordo di Parigi sul clima, ha aggiunto, “è forse l’intesa internazionale che più di ogni altra è disegnata sulla necessità di una forte cooperazione globale. Sulla base di tale accordo i Paesi sono chiamati a collaborare e a supportarsi vicendevolmente e di affrontare la sfida legata al cambiamento climatico. L’Italia crede fortemente in questa cooperazione globale e aspira ad assumere questo tipo di leadership. Per questo stiamo intensificando l’attività’ di cooperazione del ministero dell’Ambiente, soprattutto nei confronti dei Paesi più vulnerabili“, conclude il ministro.