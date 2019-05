Mangiare 150g di mirtilli al giorno riduce il rischio di malattie cardiovascolari fino al 15%, secondo i risultati di un nuovo studio dell’University of East Anglia (UEA), in collaborazione con i ricercatori di Harvard e del Regno Unito, pubblicato su American Journal of Clinical Nutrition. I ricercatori del Dipartimento di Nutrizione e Medicina Preventiva dell’UEA sostengono che i mirtilli e altri frutti di bosco dovrebbero essere inclusi nelle strategie alimentari per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, soprattutto tra i gruppi a rischio.

Il team ha voluto vedere se il consumo di mirtilli producesse qualche effetto sulla Sindrome Metabolica, una condizione che colpisce ⅓ degli adulti occidentali e che comprende almeno 3 dei seguenti fattori di rischio: ipertensione, glicemia alta, grasso corporeo in eccesso intorno al girovita, bassi livelli di colesterolo buono e alti livelli di trigliceridi.

“Avere la Sindrome Metabolica aumenta notevolmente il rischio di malattie cardiache, ictus e diabete e spesso sono prescritti statine e altri farmaci per aiutare a controllare il rischio. È ampiamente riconosciuto che anche i cambiamenti dello stile di vita, come semplici cambiamenti nelle scelte alimentari, possono aiutare. Precedenti studi hanno indicato che le persone che consumano regolarmente mirtilli hanno un rischio ridotto di sviluppare condizioni come il diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i mirtilli sono ricchi di composti naturali chiamati antocianine, che sono i flavonoidi responsabili del colore rosso e blu dei frutti. Volevamo scoprire se mangiare mirtilli potesse aiutare le persone che sono già state identificate come a rischio di sviluppare condizioni di questo tipo”, ha spiegato il Prof. Aedin Cassidy, ricercatore principale dello studio.

Il team ha analizzato gli effetti del consumo giornaliero di mirtilli su 138 persone sovrappeso e obese, di età compresa tra 50 e 75 anni, con Sindrome Metabolica. Lo studio, della durata di 6 mesi, è stato il più lungo di questo tipo. Sono stati analizzati i benefici di consumare porzioni da 150g (una tazza) rispetto a porzioni da 75g (mezza tazza). I partecipanti hanno mangiato i mirtilli in forma liofilizzata mentre ad un gruppo placebo è stata data un’alternativa composta da aromi e colori artificiali.

“Abbiamo scoperto che mangiare una tazza di mirtilli al giorno produceva notevoli miglioramenti della funzione vascolare e nella rigidità arteriosa, facendo la differenza per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari del 12-15%. Il messaggio semplice e accessibile è consumare una tazza di mirtilli al giorno per migliorare la salute cardiovascolare. Inaspettatamente, non abbiamo scoperto benefici di un consumo di 75g (mezza tazza) al giorno di mirtilli in questo gruppo a rischio. È possibile che siano necessari consumi giornalieri più alti per i benefici per la salute del cuore nelle popolazioni obese a rischio, rispetto alla popolazione generale”, ha spiegato il Dott. Peter Curtis, co-autore dello studio.