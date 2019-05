Modena, incendio in deposito di rifiuti speciali: “Valori di inquinanti nella norma”

A seguito dell’incendio all’azienda di stoccaggio di rifiuti pericolosi Intereco in località Ubersetto di Fiorano Modenese (Modena), l’Arpa ha effettuato dei rilievi, ed ha reso noto che i valori di inquinanti registrati nell’area risultano “nella norma” ed è “esclusa la presenza di amianto” tra il materiale interessato dal rogo.

Altri dati saranno disponibili nei prossimi giorni.

Arpae ha spiegato che il rogo ha riguardato contenitori in vetroresina e metallo in gran parte vuoti, balle di filtri a manica (inerti) e di stracci sporchi di olio: questi ultimi, insieme a contenitori di plastica, sono stati responsabili della colonna di fumo nero ben visibile nelle prime fasi dell’incendio.