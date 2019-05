Mohamed Salah e la geniale campagna antifumo che ha spaventato i tifosi [VIDEO]

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha lasciato i suoi tifosi confusi e perplessi quando ha postato un video sui suoi account social in cui sembra fumare. E se molti tifosi della stella del calcio si sono spaventati e preoccupati per lui, l’egiziano ha subito spiegato come stanno realmente le cose. Il video, che ha generato un’iniziale confusione, è stato postato da Salah senza alcuna didascalia che ne spiegasse il contenuto. Inizialmente si vede l’egiziano palleggiare in una stanza quasi al buio, poi sembra sedersi ad un tavolo e iniziare a fumare.

In realtà, si tratta solo di una persona che gli somiglia e subito dopo il vero Salah appare sulla scena e parla direttamente alla telecamera. “Pensavi che fossi io? Ti sei preoccupato per me? E perché non preoccuparti per te stesso? Smetti di fumare, vivi meglio”, dice l’attaccante nel video che trovate in fondo all’articolo.

Reagendo al video, un tifoso del Liverpool, che andrà a giocarsi la finale di Champions League contro il Tottenham, ha scritto: “Mi ha davvero spaventato per un momento con questo pensiero”, mentre un altro ha aggiunto: “Ho avuto paura per un secondo!” e qualcun altro ha scritto: “Mo Salah ci ha ingannati tutti! Ma un grande messaggio!”.

Il calciatore egiziano, 26 anni, è stato recentemente inserito nella lista della 100 persone più influenti del mondo stilata dal magazine Time. Salah è un modello per molte persone, non solo per i fan del Liverpool, ma anche per gli egiziani e per i musulmani di tutto il mondo. Nonostante la sua carriera sia decollata, è rimasto sempre una persona umile, riflessiva e attenta. Recentemente ha anche mandato un messaggio per chiedere un miglior trattamento delle donne da parte degli uomini nella sua cultura e “in Medio Oriente”: “Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo le donne nella nostra cultura, deve essere così, non è opzionale”. Dopo questo messaggio, ora arriva anche la campagna contro il fumo, la cattiva abitudine che è responsabile della morte di diversi milioni di persone nel mondo ogni anno. Un’altra prova dell’animo attento e sensibile di uno tra i migliori calciatori del mondo, il primo candidato per la conquista del Pallone d’Oro quest’anno.