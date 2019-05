Morto l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio in Malesia: distrutte le speranze di salvare la specie nel Paese

L’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio della Malesia, di nome Tam, è morto, dando un duro colpo alla specie a rischio estinzione. Trovato a curiosare in una piantagione di palma da olio nel 2008, Tam era stato catturato e trasferito nella Tabin Wildlife Reserve nello stato di Sabah. I tentativi per farlo accoppiare con due femmine (Puntung, catturata nel 2011 e Iman, catturata nel 2014) sono stati inutili. Con la soppressione di Puntung per un tumore nel 2017, Iman è ora l’unico esemplare della sua specie rimanente in Malesia. A causa della perdita dell’habitat e del bracconaggio, si ritiene che esistano meno di 80 rinoceronti di Sumatra in libertà, la maggior parte dei quali nella vicina isola di Sumatra. Il resto, invece, si troverebbe nel Borneo.

Il rinoceronte di Sumatra è la specie di rinoceronti più piccola: raggiunge circa 1,3 metri di altezza in età adulta. Sono gli unici rinoceronti asiatici con due corna e sono ricoperti di pelo. La specie è già stata dichiarata estinta in libertà in Malesia nel 2015.

I rinoceronti di Sumatra sono così pochi che gli esperti credono che l’isolamento sia la singola minaccia più grande all’esistenza della specie. Questo perché le femmine possono sviluppare cisti e fibromi nel tratto riproduttivo dopo un lungo periodo senza accoppiamento. È stata questa la causa dell’infertilità di Oman. L’incapacità di Puntung di crescere un feto, invece, sembrava derivare dalle ferite riportate a causa della trappola di un bracconiere e di una gestazione fallita quando era in libertà.

Ecco perché nel 2018, le più importanti organizzazioni non profit per la conservazione del mondo hanno annunciato una collaborazione senza precedenti, chiamata Sumatran Rhino Rescue, con l’obiettivo di trovare e catturare in tutta sicurezza quanti più rinoceronti possibile in modo da tentare la riproduzione in cattività. “La morte di Tam sottolinea quanto siano importanti gli sforzi collaborativi che guidano il progetto del Sumatran Rhino Rescue. Dobbiamo catturare i rinoceronti isolati rimanenti a Kalimantan e a Sumatra e fare il nostro meglio per incoraggiarli a fare dei cuccioli”, ha spiegato Margaret Kinnaird (WWF International) a National Geographic.

Un lento declino

Le condizioni di Tam erano in costante peggioramento dalla fine di aprile, quando il suo appetito e la sua attenzione erano calati, ha dichiarato Augustine Tuuga, direttrice del Sabah Wildlife Department a The Star. I test delle urine hanno poi svelato che i reni e forse anche altri organi dell’animale avevano iniziato a cedere. Le autorità non sanno dire perché la salute di Tam si sia aggravata così velocemente, ma potrebbe essere semplicemente per l’età. Si stima che Tam avesse circa 30 anni e questi animali hanno un’aspettativa di vita di 35-40 anni, ha spiegato Tuuga a The Strait Times.

“Avevamo molta speranza in Tam per produrre cuccioli in cattività, ma quella speranza è stata distrutta quando le due restanti femmine alla Tabin non erano in grado di crescere feti”, ha detto Kinnaird. “Il pubblico ha bisogno di sapere quanto sia precaria la sopravvivenza dei rinoceronti di Sumatra. La perdita di Tam rappresenta circa l’1% della popolazione”, ha aggiunto Susie Ellis, direttrice dell’International Rhino Foundation. Per quanto sia triste la notizia della morte di Tam, Kinnaird crede che sia un campanello d’allarme di cui le organizzazioni hanno bisogno per aumentare gli sforzi per proteggere questa rara specie.

I rinoceronti sono minacciati in tutto il mondo. Il rinoceronte nero occidentale, originario dell’Africa occidentale, è stato dichiarato estinto nel 2013. L’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio è morto lo scorso anno, portando la specie sull’orlo dell’estinzione.