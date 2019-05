Al via #MyInformatica50, il contest fotografico dell’Università di Pisa

Per festeggiare i 50 anni del primo corso di laurea in informatica d’Italia istituito all’Università di Pisa nel 1969, l’Ateneo lancia il contest fotografico #MyInformatica50. L’obiettivo è di costruire un racconto collettivo e per immagini della storia dell’informatica a Pisa, tassello fondamentale dello sviluppo di questa scienza nel nostro Paese, attraverso luoghi, persone ed eventi collegati al corso di laurea e all’Ateneo.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a chiunque abbia, o abbia avuto, a vario titolo, rapporti con il corso di laurea in Informatica, quindi in primo luogo studenti, ex studenti, docenti e personale amministrativo. Le modalità per partecipare sono due: si può inviare una email con una foto a informatica50pisa@unipi.it indicando il proprio nome e l’anno in cui è stata scattata la foto e una breve didascalia oppure si può condividere la foto sul proprio profilo Instagram pubblico taggando @unipisa, usando l’hashtag #MyInformatica50 e indicando sempre il proprio nome, l’anno in cui è stata scattata la foto e una breve didascalia.

Le immagini più belle verranno ripostate e condivise sui canali social dell’Università di Pisa (Instagram, Facebook e Twitter) e utilizzate per le iniziative di “Informatica50” e la comunicazione istituzionale dell’Ateneo.

Tutte le informazioni relative al contest sono disponibili nella nuova sezione del sito Unipi dedicata a Informatica50 www.unipi.it/index.php/informatica-50 dove si trovano anche le notizia e gli approfondimenti sul cinquantenario: le testimonianze dei protagonisti, le immagini, la storia dell’informatica pisana (e quindi italiana), gli eventi e le iniziative in programma.