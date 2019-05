Nadia Toffa non sarà presente all’ultima puntata de Le Iene: debilitata dalla cura contro il cancro

Stasera, 12 maggio, Nadia Toffa non sarà presente all’ultima puntata de Le Iene. Lo ha comunicato ufficialmente la trasmissione di Italia1 sul suo sito iene.it. “La conduttrice – spiega la nota – ha intrapreso una cura che è un po’ stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa“. “Stasera ci guarderà dalla tv – si legge ancora – e ci terrà informati. E’ la nostra ultima puntata, quindi continueremo ad aggiornarvi dal nostro sito e sui social sulle condizioni di salute della nostra guerriera“. Alla conduzione ci saranno Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, che insieme a tutta la redazione della trasmissione di Italia1 mandano un grosso abbraccio alla Toffa e le urlano “Forza Nadia!“. L’inviata e co-conduttrice delle Iene da tempo è impegnata in una dura e faticosa battaglia contro il cancro, che ha raccontato più volta sui social e in un libro, ‘Fiorire d’inverno‘.