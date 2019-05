Nadia Toffa rompe il silenzio dopo lo stop per la chemio, una fan: “Anch’io ho avuto un tumore al cervello”

Dopo l’annuncio da parte della redazione delle Iene dell’assenza di Nadia Toffa all’ultima puntata della stagione, la preoccupazione è dilagata tra i fan. Per via delle cure troppo stancanti la conduttrice ha dovuto optare per uno stop forzato. Il cancro che l’ha colpita al cervello necessita di diversi cicli di chemio per potersi dire sconfitto e la giornalista sta lottando con tutte le proprie forze, tra i messaggi di chi le da forza e le polemiche dei soliti leoni da tastiera che riescono ad attaccare chicchessia anche su questi argomenti.

Nadia, ora, ha deciso di tornare a farsi sentire attraverso i social. Su Instagram ha pubblicato una foto e un messaggio delicato, leggero, labile, proprio come come lo stato d’animo della pimpante Iena in questo momento della sua vita. “Ciao ragazzi – ha scritto semplicemente la Toffa –, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che sennò mi preoccupo… vi bacio tutti da qui. N.”.

Il messaggio accompagna una foto che ritrae il volto di Nadia per metà, sempre sorridente; vicino a lei è ben visibile il suo amico a quattro zampe, il bassotto Gilda. I commenti al post sono stati subito numerosi, molti dei quali commoventi e che svelano, per l’ennesima volta se ce ne fosse davvero bisogno, quanto il cancro possa cambiare la vita di ognuno, quanto possa porre tutto sotto un’altra luce.

“Ogni volta che vedo un tuo post non manca mai il tuo sorriso, nei momenti di sconforto sei tu per prima che riesci a trovare parole di conforto e incoraggiamento. E siamo noi a dover ringraziare te, adorabile guerriera” scrive una fan. Un’altra, invece, confessa: “Nadia cara, anche io come te sono stata operata di un tumore in testa … sono passati due maledetti anni, ma non riesco ancora ad accettare … vorrei un po’ del tuo coraggio, che io non ho …. Ciao tesoro che Dio ti benedica”. E un’altra donna ancora, anch’essa in lotta con il cancro, incita Nadia: “Siamo due GUERRIERE!!!!“.