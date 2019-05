Nasce l’alleanza AIGAE-ITALIA NOSTRA per tutelare e raccontare il territorio italiano

“Firmato il protocollo con Aigae. Le Guide Ambientali Escursionistiche saranno le nostre emissarie sul territorio e sapranno valorizzare tutto ciò che noi abbiamo protetto finora e che intendiamo far conoscere ad un pubblico più vasto”: lo ha affermato Mariarita Signorini, Presidente Nazionale di Italia Nostra, a margine della firma del Protocollo d’intesa con Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, avvenuta oggi a Roma con l’ausilio del Consigliere Nazionale Vito Antonio Iacoviello.

“Nasce la grande alleanza Aigae-Italia Nostra per tutelare il territorio nazionale. Le nostre 3500 Guide Ambientali Escursionistiche possono collaborare più attivamente con Italia Nostra nell’interpretazione del territorio e del paesaggio – ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale Aigae – come bene imprescindibile della cultura italiana. Quindi ambiente, paesaggio e arte diffusa ovunque che Italia Nostra ha saputo valorizzare negli anni creando una vera e propria cultura di cui noi ora vogliamo appropriarci e crescere insieme a loro. Il protocollo firmato oggi a Roma ha l’obiettivo di favorire ogni azione utile alla conservazione ed oculata gestione del patrimonio culturale ambientale italiano; sviluppare tecniche e metodi dell’interpretazione ambientale e culturale; sviluppare tecniche e metodi dell’educazione ambientale; sviluppare tecniche e metodi per il turismo sostenibile; sviluppare tecniche e metodi per la comunicazione ambientale; sviluppare tecniche e metodi di formazione partecipata.

La collaborazione tra Italia Nostra e Aigae potrà sostanziarsi, anche con successivi e specifici atti, con attività culturali, formative, professionali, educative, interpretative, di animazione socio-economica, di collaborazione a progetti europei, nazionali e/o regionali e quant’altro fosse ritenuto utile e necessario per conseguire la mission istituzionale delle due Associazioni”.