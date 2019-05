Con il Naso all’Insù, per capire il Clima che cambia: evento gratuito di Meteorologia e solidarietà aperto a tutti

Le anomalie climatiche stanno mettendo in crisi sia gli adagi popolari ancorati ai vecchi canoni climatici sia le emissioni dei modelli meteorologici poco avvezzi a ribaltoni meteorologici che segnano poi anche la nuova tendenza climatica foriera di un cambiamento ormai sotto gli occhi di tutti

Aeroclub mongolfiere Mondovì, Comune Mondovì, Datameteo, TecnoWorldGroup e l’ Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono l’evento “Con il Naso all’ Insù 2019 Per Capire il Clima che cambia”.

Una giornata rivolta a studenti, appassionati e pubblico per capire le mille facce del cambiamento climatico ed iniziare ad agire utilizzando in modo responsabile strumenti e tecnologie evitando di cadere nelle bufale in rete.

Un’occasione anche per un gesto di solidarietà: acquistando uno dei 4 voli in mongolfiera messi a disposizione, il ricavato andrà alla Onlus Una Mano per i Bambini

VOLA CON PER CAPIRE IL CLIMA CHE CAMBIA CON IL NASO ALL’INSU’

I Voli del Cuore che partiranno – meteo permettendo – da Mondovì il mattino ed il pomeriggio di Sabato 1 Giugno, vogliono simboleggiare il connubio tra volo silenzioso della mongolfiera dei campioni John Aimo e la solidarietà.

Un’iniziativa per sensibilizzare tutti ad amare di più gli altri ed il nostro pianeta.

Per info sui Voli in Mongolfiera scrivete a: giornatameteo@gmail.com

Sito web dell’evento: http://www.datameteo.com/meteo/573-con_ilnaso_insu_2019.html